Lerici, incarico per la riorganizzazione del servizio rifiuti: “In attesa che la Provincia faccia la sua parte”

Anche il ciclo dei rifiuti tra i temi toccati dalla variazione di bilancio approvata la scorsa settimana a Lerici in consiglio comunale. “In questa variazione – ha in merito spiegato l’assessore all’Ambiente Claudia Gianstefani – ci sono anche le somme per l’affidamento di un incarico a una società specializzata che ci accompagnerà nella riorganizzazione di tutti i servizi legati al ciclo dei rifiuti. Abbiamo passato un’estate molto faticosa, cercando comunque di far fronte per quanto possibile ad alcune situazioni che in un comune come il nostro non possiamo assolutamente accettare. Questa società incaricata ci accompagnerà anche nel confronto con tutte le esigenze del territorio, sia dal punto di vista della cittadinanza, sia sa quello delle attività commerciali, che fortunatamente hanno vissuto una stagione probabilmente senza uguali. Quindi una Lerici che è finalmente tornata a vivere, e in modo sostanzioso, di conseguenza anche il servizio deve essere rivisto. Tutto questo perché siam ancora in attesa che la Provincia faccia la sua parte, espletando la gara per il servizio rifiuti”.

“La riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti – ha osservato il sindaco Leonardo Paoletti – è un tema fondamentale, sul quale bisogna riconoscere che questa amministrazione non è andata a fondo, di più. Siamo arrivati alle radici del problema, che sono quelle di un irrigidimento del sistema di raccolta dovuto a una mancanza di un sistema di affidamento che partisse da un bando di gara. Non abbiamo nemmeno la documentazione che è sottesa all’attività di gestione di questo sistema di raccolta da parte di Acam, né sappiamo quali sono i prezzi unitari, non ne sappiamo nulla, tanto che ci stiamo proponendo anche di muoverci formalmente per avere cognizione di quelli che sono i documenti che stanno alla base del calcolo dell’Imu che viene caricata nelle tasche dei nostri concittadini. Oggi quindi ci si muove completamente al buio; grazie al cielo questa amministrazione ha creduto così tanto nella correttezza della propria visione che la Corte di giustizia della Comunità europea ci ha dato ragione, con una sentenza storica”.

