Mortale sull’Aurelia a San Lorenzo al Mare: sequestrati i telefoni delle due vittime

San Lorenzo al Mare. Gli smartphone di Francesco Ferrara e Isabella Augello, le due vittime 26enni del drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull’Aurelia, a San Lorenzo al Mare, sono stati sequestrati dalla polizia stradale su disposizione della Procura di Imperia.

Obiettivo degli inquirenti è comprendere se il conducente della Bmw Serie 1 stesse telefonando o messaggiando con qualcuno al momento dell’impatto.

I due giovani sarebbero morti sul colpo, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, cappottandosi, e finendo contro un pilone dell’ex ferrovia, nei pressi del porticciolo di San Lorenzo al Mare: uno schianto terribile che non ha dato scampo ai due amici. Agente di polizia penitenziaria Francesco Ferrara, originario di Aversa, in provincia di Caserta, era stato da pochi mesi assegnato al carcere di Sanremo. Isabella Augello, invece, lavorava come commessa a Monza, nel Milanese.

