Roma-Lecce 2-1

La Roma festeggia la vittoria sul Lecce per 2 – 1 che la mantiene a ridosso delle prime in classifica. I giallorossi salgono infatti a 19 punti, a 4 lunghezze di distanza dalla capolista Napoli, ospite all’Olimpico tra 15 giorni. Il successo della formazione di Mourinho è mitigato dall’apprensione per l’infortunio di Dybala, uscito subito dopo aver trasformato il calcio di rigore decisivo.

