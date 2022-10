Panem et circenses. Un nuovo appuntamento in Anfiteatro a Luni

Dopo il successo degli scorsi mesi, domenica 16 ottobre alle 10.30 l’amministrazione della Città di Luni, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali, organizzerà una visita guidata gratuita in Anfiteatro. I partecipanti ripercorreranno la storia di Luni partendo dalle sue antiche origini che affondano nel lontano III sec. A.C. quando per i greci si chiamava il “porto di Luna”, passando quindi per la fondazione della colonia romana in età repubblicana e lo splendore dell’età imperiale, per poi arrivare al suo declino iniziato in epoca tardo antica e culminante con il passaggio della sede vescovile a Sarzana nel 1204. Proprio questa data viene considerata come la fine di Luni che da allora diventerà il perfetto emblema dell’antico splendore ormai decaduto, come è infatti descritta da Dante nel XVI canto del Paradiso. La visita si soffermerà sulla storia dei giochi gladiatori introdotti a Roma nel III sec. A C., per approfondire quale fosse la loro funzione.

La visita è gratuita e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: didattica@artemisiacoop.it – Cell. 3336118748 dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

