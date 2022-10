Ponte Morandi, quasi 200 parti civili pronte a uscire dal processo se troveranno un accordo gli imputati

Genova. Quasi 200 parti civili potrebbero uscire dal processo se si raggiungesse un accordo con gli imputati. E’ quanto emerso dalla prima riunione dei legali di commercianti, sfollati e privati, ammessi al processo per il crollo del ponte Morandi. I legali stanno anche valutando di chiedere il sequestro conservativo dei beni.

L’incontro nasce dopo l’uscita dal processo di Autostrade e Spea (la società che si occupava delle manutenzioni) come responsabili civili. Le due società erano già uscite dopo il patteggiamento di circa 30 milioni. I legali si vedranno ancora il prossimo 2 novembre per capire come muoversi.

