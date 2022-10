Rugby/ Troppo forte Noceto per la Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Pro Recco

Nonostante una buona ripresa, la Tossini Pro Recco Rugby ha pagato un pesante tributo al gioco fisico e organizzato del forte Noceto, perdendo al Carlini-Bollesan con il punteggio di 14-43. Nonostante una partita non così sbilanciata come lascerebbe credere il punteggio, i padroni di casa hanno subito un parziale di ben 31-0 nel primo tempo, con la partita messa definitivamente in salita da una beffarda meta su intercetto proprio al quarantesimo. Nella ripresa il parziale è stato di 14-12 per Recco ma ormai la partita era compromessa e gli ospiti hanno controllato il loro ampio vantaggio.

