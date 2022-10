Salvò una bimba durante un rastrellamento nazifascista: l’Anpi di Carcare ricorda Giovanni Vassallo

Carcare. Giovedì 7 ottobre, alle 10, la sezione Anpi di Carcareha commemorato Giovanni Vassallo, nato ad Osiglia, classe 1899, civile, catturato dopo aver messo in salvo una bambina durante un rastrellamento nazifascista nel 1944 e deportato insieme ad altri compaesani nel sottocampo di Überlingen.

La cerimonia si è svolta nel cimitero di Carcare. Sulla lapide della moglie è stata posta una piastra a ricordo del signor Vassallo, deceduto in prigionia nella primavera del 1945, sepolto dapprima in fossa comune e in seguito nel cimitero del campo di Birnau dove si trova tuttora.

