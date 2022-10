Sanremo, 37esima edizione del Rally Storico. Chiuse le iscrizioni, 92 equipaggi pronti per il via della gara

Sanremo. “Rien ne va plus, le jeux sont faits”. Nella città che ospita uno dei più prestigiosi casinò italiani si potrebbe usare questa formula per dire che le iscrizioni al 37° Sanremo e alla 36esima Coppa dei Fiori di regolarità a media sono chiuse e chi non ha mandato in tempo le tessere di iscrizione resterà fuori dai giochi. In realtà i giochi si apriranno venerdì 14 ottobre quando le vetture della gara sfileranno per la partenza sulla pedana di Corso Imperatrice a Sanremo per affrontare la prima tappa del rally e, a seguire, della gara di regolarità.

Sono 69 gli iscritti al 37° Sanremo Rally Storico, con in evidenza i grandi protagonisti del Campionato Italiano Rally Autostoriche e i partecipanti del Campionato Europeo, serie di cui il Sanremo è l’ultimo appuntamento. La gara tricolore vedrà al via tutti i maggiori protagonisti della serie nazionale, a cominciare dal capoclassifica Angelo Lombardo (che è in testa anche al Secondo Raggruppamento), con Roberto Consiglio al suo fianco, mattatore della stagione con la Porsche 911 RS e protagonista nel passato di grandi prestazioni al Sanremo, essendo vincitore del Terzo Raggruppamento nel 2019. Dietro di lui scatteranno Lucio Da Zanche e Daniele De Luis. Il valtellinese è stato protagonisti di una stagione 2022 poco fortunata, ma per quattro volte vincitore della gara (l’ultima lo scorso anno). Quindi il frequentatore del mondiale “moderne” Enrico Brazzoli, con Manuel Fenoli al quaderno delle note, su Porsche 911 SC RS, recente vincitore del Valli Cuneesi storiche e in cima al podio del Sanremo 2010. Su una Porsche 911 SC saranno della partita Beniamino Lo Presti-Nicolò Gonella (che comanda il Terzo Raggruppamento), attualmente secondi di campionato italiano, che precederanno di un minuto Tiziano e Francesca Nerobutto, velocissimi con la loro Opel Ascona 400; quindi Matteo Luise, che con la moglie Melissa Ferro si è costantemente installato nelle posizioni nobili della classifica delle gare italiane con la piccola Ritmo 130 Abarth, seguito dal capoclassifica del Quarto Raggruppamento Emanuele Farris su Porsche 911 con Giuseppe Pirisinu alle note, che dovrà guardarsi dagli assalti della vettura gemella di Ermanno Sordi affiancato dal locale Maurizio Barone. Poi ancora le Porsche di Ermanno Sordi-Maurizio Barone e di Lorenzo Delladio-Claudia Musti, l’interessante e storica Opel GT 1900 di Francesco Mannino e Giuseppe Amato, l’ammiratissima Lancia Stratos di Olindo Deserti-Paola Ferrari.

