Sanremo, donna morta in casa: disposta autopsia

Sanremo. Una donna, sembrerebbe anziana, è stata trovata morta in casa in corso Marconi, alla Foce di Sanremo. Sul posto è accorsa un’ambulanza, insieme con la polizia. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Accertamenti sono in corso per comprendere la causa della morte, che sembrerebbe dovuta ad un malore visto che sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. A dare una risposta certa alle domande degli inquirenti sarà l’esame autoptico disposto sulla salma.

» leggi tutto su www.riviera24.it