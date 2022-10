Santa Margherita, sei giornalisti della Stampa Estera per il Premio Internazionale di Giornalismo

Genova. Premesso che il Comune di Santa Margherita Ligure si è impegnato con l’Ordine dei Giornalisti liguri come partner nell’ambito del progetto Stop Fake News; considerato che Santa Margherita Ligure nell’estate del 2021 ha ospitato il primo storico G20 dedicato all’Empowerment Femminile proiettando in una dimensione internazionale la nostra ospitalità e i valori condivisi della nostra comunità; e proprio nell’ambito degli eventi collaterali al G20 sono stati attivati una serie di contatti con realtà internazionali quali l’Associazione della Stampa Estera in Italia; avendo condiviso quel percorso con la testata locale Piazza Levante:

L’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure intende istituire il Premio Giornalistico Internazionale. Tale riconoscimento è da organizzarsi insieme all’Associazione Stampa Estera in Italia, la più grande organizzazione di corrispondenti esteri nel mondo, con oltre 600 iscritti con base a Roma e insieme al settimanale on line Piazza Levante del gruppo editoriale GMedia.

Le modalità saranno discusse durante una serie di incontri, alcuni aperti al pubblico, che si terranno a Santa Margherita Ligure il 15 e il 16 ottobre 2022.

Nello specifico sabato 15 ottobre 2022 nei locali di Spazio Aperto di via dell’Arco dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 un gruppo di giornalisti della Stampa Estera in Italia racconteranno il proprio lavoro da corrispondenti e quelle che sono le competenze dell’Associazione.

