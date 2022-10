Taekwondo, a Riga altro oro per la giovane genovese Virginia Lampis: ora è numero 1 del rankig europeo

Genova. Continua il momento magico di Virginia Lampis, la giovanissima stella genovese del taekwondo che a Riga (Lettonia), ha vinto l’Open di combattimento che assegnava punti per il ranking continentale.

Per la classe 2010 in forza alla Scuola Genova si tratta dell’ennesimo trionfo in una 2022 magico che l’ha vista vincere, tra gli altri, il titolo nazionale, la Coppa Italia e diversi Open in giro per l’Europa (Albania, Slovenia ed Estonia gli ultimi in ordine di tempo), oltre a rappresentare l’Italia all’ultimo campionato mondiale under 15 di Sofia, dove è stata sconfitta agli ottavi di finale. Grazie ai punti conquistati a Riga, Virginia Lampis è ora virtualmente numero 1 del ranking europeo, raggiungendo in vetta un altro atleta genovese, Riccardo Pastore, anch’egli allievo del maestro Fugazza presso la Scuola Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it