Trofeo delle Province, successo della rappresentativa savonese

Imperia. Domenica 9 ottobre, sotto un cielo grigio, il campo Lagorio di Imperia ha ospitato uno degli ultimi appuntamenti outdoor della stagione 2022, il Trofeo delle Province per selezioni cadetti e ragazzi.

In luce, al penultimo appuntamento di un’annata per lei trionfale, Elena Irbetti della Duferco Spezia, vincitrice dei 1000 metri in 2’55”73, a circa un secondo dal limite regionale stabilito a Genova qualche settimana fa. Solo un po’ di stanchezza, dopo il titolo italiano di Caorle, l’ha privata di un nuovo record ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it