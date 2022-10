“Via 27 Marzo, terra di nessuno”

Buongiorno,

siamo sempre in Via 27 Marzo e tanto per cambiare ci sono, oltre ai noti casi di sporcizia, pericolosità, spazzatura abbandonata, escrementi, bottiglie di vetro e tanto tanto altro degrado, frequentemente evidenziati alle istituzioni e sempre ignorati, forti problemi di inciviltà procurati da automobilisti che si ostinano a parcheggiare quotidianamente l’automobile o sui marciapiedi o addirittura in mezzo alla carreggiata. Spesso le auto sono le stesse come già scritto ai vigili. Spesso vengono lasciate in punti pericolosi, costringendo altri automobilisti e bus a manovre azzardate e pedoni a camminare in mezzo alla strada, anche per più giorni. Il problema è arcinoto e per verificarlo basterebbe chiedere agli autisti Atc, agli operatori ecologici e perché no anche ai pochi residenti civili rimasti che ne pagano le conseguenze. Tutti ci chiediamo chi siano questi incivili privilegiati che oltraggiano leggi e buon senso e se la cavano sempre.

In un’altra immagine abbiamo il trenino costretto come succede al bus, agli automobilisti, al camion della spazzatura, a dover invadere la carreggiata opposta. E già che siamo in argomento di inciviltà, provate ad attraversare a piedi proprio l’incrocio che si vede nell’immagine. Tra chi se ne frega delle strisce, quelli che uscendo da via 27 marzo girano in senso vietato a sinistra (le uniche multe che ogni tanto vediamo fare) e quelli che salgono in via 27 marzo dalla galleria passando praticamente con le ruote sui piedi delle persone, è un miracolo uscirne vivi. Le istituzioni non hanno mai fatto niente e noi cittadini ci siamo rotti le scatole.

