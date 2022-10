A Bordighera tre nuovi chioschi, uno anche all’ex Carillon

Bordighera. Un “truck” attrezzato nel piazzale di Montenero conosciuto come “Cian de Inamurai”; un chiosco aperto anche in inverno nel piazzale antistante il porto di Bordighera che in estate è occupato dallo storico “Mambrin”, e un chiosco completamente nuovo sulla terrazza panoramica dell’ex Carillon, sulla prima collana della Città delle Palme: sono le nuove concessioni illustrate in consiglio comunale dall’assessore Melina Rodà.

Il “truck” a Montenero potrà restare aperto dalle 9 alle 15 ed è stato pensato per rispondere alle esigenze dei tanti biker ed escursionisti che stanno scoprendo i sentieri della collina bordigotta. Il chiosco davanti al porto, in località Arziglia, invece, è da oltre cinquant’anni appuntamento fisso delle estati bordigotte e l’estensione al periodo invernale, dalle 7 alle 10 del mattino, e poi dalle 12 alle 15 del pomeriggio, implementerebbe il servizio al porto.

