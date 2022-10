A Sanremo “Work Cafè”, per dare ai soggetti fragili un welfare di prossimità

Sanremo. A Villa Ormond va in scena “Work Cafè”: una serie di incontri-confronti organizzati dalla Asl1 Imperiese, nell’ambito del progetto transfrontaliero Alcotra ProSol. La parola d’ordine è “welfare di prossimità” e si è parlato di benessere, prevenzione e cura per i soggetti più fragili: anziani, donne e giovani. Si sono ipotizzate delle “piste di lavoro” da parte di molti “innovatori” del territorio imperiese.

Roberto Ravera, primario della struttura complessa di Psicologia della Asl1, descrive così il “Work Cafè” «E’ un interessante tentativo in merito ai progetti Alcotra ProSol, di riunire le persone che sono interessate a discutere e condividere le idee che sono attualmente in discussione. anziani, donne e giovani e tutti quelli che sono0 i temi9 della prossimità, cioè di tutto q1uello che ci riunisce insieme nell’essere una comunità sociale. Viviamo tutti insieme nello stesso territorio ed abbiamo il bisogno ed il dovere di tutelare le persone più fragili. E’ un’occasione per ritrovarci e di poter condividere insieme questi temi».

