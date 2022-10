Albisola, quasi ultimato il restyling dell’area archeologica. Poggi: “Un progetto complesso che valorizza il nostro patrimonio culturale”

Albisola Superiore. L’area archeologica Alba Docilia di Albisola Superiore, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in questi ultimi mesi è stata oggetto di un importante progetto di restyling. “Una riqualificazione molto voluta e che si è potuta concretizzare con l’aiuto della Soprintendenza, di un bando ministeriale e del Comune” spiega Simona Poggi, assessore albisolese alla cultura.

Un nuovo strato erboso, un nuovo sistema di irrigazione, l’implementazione di ciottoli che richiamano i colori tipici dell’epoca utili per riportare la mente nel periodo storico cui risalgono i reperti. Per illuminare l’area nelle ore serali il Comune ha provveduto al potenziamento dei punti luci nella zona. Il tutto per una somma di circa 30mila euro.

