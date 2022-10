Alla Diaz striscione in ricordo del G8 e per il no all’estradizione di Vincenzo Vecchi: oggi la decisione della Cassazione francese

Genova. A 21 anni dal G8 di Genova oggi la corte di di Cassazione di Parigi deciderà la sorte dell’ultimo manifestante italiano condannato per i disordini di piazza.

Vecchi, che oggi ha 49 anni, in seguito alla condanna definitiva a 12 anni e mezzo di reclusione, si era rifugiato in Francia: viveva in Bretagna e faceva l’imbianchino. L’Italia ne aveva chiesto l’estradizione ed era stato arrestato nell’agosto 2019 grazie al Mae, il mandato di arresto europeo. Poi, la decisione della Corte d’appello di Rennes, che in base a un difetto procedurale, lo aveva scarcerato. Dopo un ricorso in Cassazione, il caso è tornato davanti alla Corte d’appello di Angers, che ha ritenuto troppo vaghe le motivazioni della condanna. L’attivista è stato accusato di aver danneggiato una banca e un veicolo ma per i giudici il fatto che l’attivista fosse “nelle vicinanze” dei beni danneggiati non poteva costituire un “concorso” nella devastazione.

