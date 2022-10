Arenzano, una galleria paramassi contro le frane: così l’Aurelia non chiuderà più in allerta meteo

Arenzano. Una galleria paramassi a prolungamento della galleria Pizzo esistente per risolvere definitivamente il problema delle frane che dal 2016 costringe a chiudere l’Aurelia tra Genova e Arenzano ad ogni allerta meteo (anche gialla, come prevede l’ultima ordinanza). È quanto prevede il progetto definitivo di Anas, che realizzerà l’intervento per un investimento stimato di circa 16 milioni di euro, anticipato oggi in consiglio regionale dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in risposta a due interrogazioni sul tema presentate da Pd e Lega.

Durante l’ultima fase di maltempo un piccolo smottamento aveva lesionato le reti di protezione, costringendo Anas a imporre la chiusura del tratto di Aurelia in zona Pizzo anche in allerta gialla, condizione che si verifica ancora più spesso. L’ennesima tegola per Arenzano e Cogoleto, visto che le uniche alternative per muoversi tra il capoluogo e le due località del Ponente, in caso di interruzione della statale, sono l’autostrada A10 (che è tornata a pagamento) e la ferrovia che non sempre garantisce un servizio ottimale per i pendolari.

» leggi tutto su www.genova24.it