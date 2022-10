Bordighera, non sarà la società Angst a realizzare i lavori al Palazzo del Parco

Bordighera. Al posto di realizzare le opere di avancorpo del Palazzo del Parco, la società Angst, che si occupa della ristrutturazione e della trasformazione in appartamenti dell’ex omonimo albergo della via Romana, pagherà al Comune di Bordighera oneri di urbanizzazione per un totale di 3milioni 593 mila euro.

La modifica alla convenzione tra Palazzo Garnier e privato (che nel 2019 aveva già presentato un progetto esecutivo per il rifacimento della parte anteriore del PalaParco), è stata approvata stasera in consiglio comunale con dieci voti a favore, quattro contrari e uno astenuto.

