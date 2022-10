Bordighera, un milione di euro in più per il caro energia: il Comune corre ai ripari

Bordighera. A fine anno la spesa del Comune per i costi di energia aumenterà di oltre un milione di euro. E’ quanto emerso nel corso del consiglio comunale di Bordighera. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vittorio Ingenito, che nel presentare la settima variazione del Bilancio di previsione, ha elencato le utenze elettriche tra le principali voci di spesa dell’ente pubblico. «Abbiamo 200mila euro di maggiori oneri per l’elettricità – ha detto Ingenito – Ed è previsto che alla fine dell’anno supereremo i maggiori costi di energia elettrica per oltre 1milione di euro».

Per cercare di abbassare le bollette, il Comune adotterà temporizzatori in modo da spegnere le luci nelle ore notturne per evitare sprechi e utilizzerà luci led per garantire il massimo risparmio energetico.

