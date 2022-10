Bordighera, villa Loreto non sarà più albergo: istituto dedicato solo alle suore

Bordighera. L’Istituto delle Suore di Villa Loreto, all’angolo tra via Diaz e via Cagliari, non accoglierà più turisti. Lo ha deciso il consiglio comunale che in serata ha approvato la richiesta di svincolo dalla destinazione d’uso alberghiera della porzione dell’immobile che ospita le suore.

«Si tratta di uno svincolo molto particolare – ha spiegato il vice sindaco Mauro Bozzarelli presentando la pratica – La particolarità di questo immobile è che al suo interno vi è una piccola parte destinata alla ricettività turistica, poi c’è la parte residenziale dove vivono le suore e poi ci sono spazi, come la mensa, che vengono condivisi tra ospiti e suore». Una convivenza forzata che, vista la richiesta di svincolo, non era più sopportabile.

