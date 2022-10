Da Luciano Raggi, presidente di Atletica Levante

L’Atletica Levante è ormai una salda realtà nel panorama podistico non solo provinciale ma anche regionale. In questa fine settimana, infatti, gli atleti levantini si sono esibiti e hanno conquistato podi in tutte le gare in programma, non solo in Liguria ma in tutto l’Italia settentrionale.

» leggi tutto su www.levantenews.it