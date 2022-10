Cna Imperia, riuscito il corso formativo sulla sicurezza dei veicoli ibridi per le forze delll’ordine

Imperia. È riuscito, questa mattina, presso la sala multimediale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” a Imperia, in via Schiva 29, l’incontro formativo “La sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici” organizzato da CNA Imperia e Fortec esclusivamente per le forze dell’ordine.

CNA Imperia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola impresa) e Fortec S.r.l.s., azienda di formazione e forniture tecnologiche operante nel settore automotive associata a Cna, hanno, infatti, deciso di mettere a disposizione le proprie risorse e le professionalità specialistiche per un corso di 2 ore, completamente gratuito, che aveva lo scopo di fornire, esclusivamente alle forze dell’ordine e alle forze di soccorso, le conoscenze di base atte a poter operare in totale sicurezza.

