Cocaina a due minorenni in cambio di sesso: 24enne arrestato dai carabinieri

Savona. Nel pomeriggio di ieri, i militari della compagnia dei carabinieri di Savona, al termine di una mirata ed articolata attività di indagine, hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un 24enne cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti di minori e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei militari hanno preso il via dal ricovero, presso l’ospedale di Savona, di una giovane che aveva accusato un malore in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hanno permesso di ricostruire una vicenda di ripetuti abusi da parte dell’uomo tratto in arresto, che nei mesi scorsi, in diverse occasioni avrebbe ceduto sostanze stupefacenti alla ragazza e ad un’amica, entrambe minorenni, costringendole successivamente a subire rapporti sessuali, approfittando della loro fragilità dovuta alla necessità della droga e della mancanza di denaro per acquistarla.

