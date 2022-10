Confagricoltura, grazie al Psr un cortometraggio che racconta la storia del florovivaismo e della ricerca in Liguria

Liguria. La storia della floricoltura, e della ricerca nel florovivaismo, è storia dell’Italia, e della Liguria da sempre. Il territorio ligure, aspro e racchiuso tra mare e cielo, non avrebbe mai permesso lo sviluppo di grandi aziende agricole di produzione estensiva, e pertanto l’unica possibilità dei nostri agricoltori è stata quella di specializzarsi nell’arte e nella scienza di quella che si può considerare un’attività economica a grande rischio, la ricerca in agricoltura in una filiera di nicchia come quella florovivaistica. Per tutto il secolo ventesimo, il turismo ed il florovivaismo sono state le due uniche attività imprenditoriali del ponente ligure, e la produzione di fiori e piante ha raggiunto nel corso dei decenni i massimi livelli di professionalità e specializzazione. Nuovi ibridi “liguri” sono stati via via ottenuti dall’800 in poi da Aicardi, dalla famiglia Mansuino per tre generazioni, da Nobbio, Sapia, Brea, Baratta, Biancheri, Gagliardi, dalla famiglia Ghione ed altri. Gli ibridatori liguri hanno creato e tramandato nelle generazioni un vero e proprio “movimento” che ha raggiunto grandi livelli di professionalità su tante coltivazioni importanti quali garofano, rosa, ranuncolo, anemone, papavero.

Tutto questo racconta un cortometraggio realizzato dal video maker ligure, Marco Rimondi, e fortemente voluto da Confagricoltura Liguria, grazie ai fondi del PSR della Regione Liguria. “La ricerca in floricoltura oggi – precisa Luca De Michelis, presidente ligure di Confagricoltura – è storia di tecnologia, innovazione continua ma con la passione di sempre, ed il sapere tramandato di generazione in generazione”.

