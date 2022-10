Giunta Toti, Cavo e Berrino si sono dimessi: ora il rimpasto dipende dai tempi del nuovo governo

Genova. “Prima bisogna pensare al governo nazionale”. La frase di Matteo Rosso, appena eletto parlamentare di Fratelli d’Italia e già alle prese con la nuova vita romana, indica che lo slittamento dei tempi per completare il rimpasto di giunta in Liguria potrebbe essere anche superiore alle previsioni. Messo a posto il primo tassello, quello della delega alla Sanità che sarà affidata ad Angelo Gratarola, resta da trovare il sostituto di Gianni Berrino, appena diventato senatore. Una staffetta tutta interna al partito, su cui però bisognerà attendere il parere vincolante di Giorgia Meloni, al momento impegnata in faccende ben più spinose.

Intanto si registrano i primi passaggi formali. Questa mattina, nel giorno del suo compleanno, ha rassegnato le proprie dimissioni l’assessora Ilaria Cavo, eletta alla Camera nel suo collegio uninominale. “Grazie, presidente, per questi sette anni indimenticabili di lavoro insieme – ha scritto su Facebook rivolgendosi a Giovanni Toti – per il sostegno e la fiducia che non sono mai mancati, per avermi insegnato la costanza, la pacatezza, la determinazione di chi si impegna ogni giorno non guardando il dito ma la luna”.

» leggi tutto su www.genova24.it