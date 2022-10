Hellas Verona esonera Cioffi, Lopez pronto a subentrare

L’Hellas Verona ha ufficializzato oggi l’esonero dell’allenatore Gabriele Cioffi, sollevato dall’incarico a due giorni dalla sconfitta dell’Arechi contro la Salernitana. “Il club – si legge nella breve nota ufficiale – ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto”. In pole per sostituire l’ex difensore aquilotto c’è Diego Lopez già sulle panchine di Cagliari, Bologna, Palermo, Penarol, Brescia e Universidad de Chile.

