Varazze. Una visita eccezionale alle porte. In occasione dei 150 anni dell’Oratorio Don Bosco a Varazze, il prossimo 5 novembre, arriverà il Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernandez Artime. Ha conosciuto e collaborato da vicino con Papa Francesco.

Davvero un’evento importante per la Casa Salesiana di Varazze, e non solo, in occasione dei 150 anni di presenza del’Oratorio in città. Ángel Fernandez Artime è nato il 21 agosto 1960 a Gozón-Luanco, in Spagna.

