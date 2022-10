Il sindaco ai volontari e ai vezzanesi: “La nostra Sagra dell’uva unica grazie all’impegno di tutti”

Grazie a tutti per la 57^ Sagra delI’Uva. In primo luogo un vivo e sentito ringraziamento a tutti i Vezzanesi, alla Regione Liguria per il suo aiuto indispensabile e per la sua partecipazione. Un grazie doveroso alla Cooperativa Maris, nostra collaboratrice infaticabile, un grazie non scontato a tutte le attività ed alle persone che hanno collaborato con noi iniziando dalla Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, alla Protezione Civile del nostro Comune, ai volontari del gruppo soccorritori di Montebello, alla stazione dei Carabinieri di Vezzano Ligure ed ai Comandi provinciali delle Forze dell’ordine coordinati dalla Prefettura, ai nostri Dipendenti Comunali nei vari settori che con la loro professionalità hanno reso possibile questa festa, alla Società Magart che ha reso un servizio indispensabile, all’Associazione benefica ltalia- Madagascar, all’Azienda Atc per il suo servizio, alla Fanfara dei bersaglieri di Scandiano (RE), un onore averli avuti Nostri ospiti, al Comune di Gromo (BG) con la presenza del Sindaco e del Corpo Musicale, in un rapporto di amicizia che cercheremo di alimentare, alla Nostra banda G. Puccini come sempre perfetta, coadiuvata dai Maestri Bianchi e dal Nostro Del Bello, e poi come non ricordare i veri protagonisti: la Pro Loco e i Rioni. Tutti insieme siete Stati grandi: se ripartenza era I’obiettivo che ci eravamo prefissati direi che è stato raggiunto. Al 2023 con la certezza che faremo ancora meglio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com