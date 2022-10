Savona. Sabato 15 ottobre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Gildo Peragallo, ingegnere”, tre atti in dialetto di E. Valentinetti, portati in scena dalla compagnia “La Torretta” di Savona.

È una delle commedie più note di Govi, piena di rocamboleschi equivoci e colpi di scena. Il protagonista, Gildo Peragallo, che si fa chiamare ingegnere senza esserlo, da alcuni è considerato un tipo eccentrico e originale, tutto genio e sregolatezza.

