Malfunzionamento ascensori San Bartolomeo. Filcams Cgil: “La Asl risolva il problema”

“Gli ascensori ed i montacarichi dell’Ospedale San Bartolomeo subiscono continui malfunzionamenti. Asl5, anche dopo nostre sollecitazioni, pur essendo intervenuta non ha risolto il problema in maniera efficace.“ Così Giorgia Vallone, Segretaria generale della Filcams Cgil spezzina, che continua. “Qualche giorno fa due addette alle pulizie sono rimaste chiuse in ascensore per 40 minuti, liberate solo con l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma questo non è l’unico caso di una serie ormai troppo frequente che va avanti da settimane. Chiediamo un’altra volta alla Direzione di Asl5 di intervenire affinché la sicurezza di operatori ed utenti sia ripristinata. Diversamente procederemo con gli Organi preposti alla sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro”.

L’articolo Il sindaco ai volontari e ai vezzanesi: “La nostra Sagra dell’uva unica grazie all’impegno di tutti” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com