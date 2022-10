Nervi, messa in sicurezza del sottopasso di via del Commercio: divieti e modifiche alla viabilità

Genova. Modifiche alla sosta e alla viabilità a Nervi a causa dell’imminente cantiere di messa in sicurezza del piccolo viadotto tra corso Europa e via Donato Somma che ‘salta’ via del Commercio. Saranno 17 giorni di intervento che produrranno divieti di circolazione e sospensione dei parcheggi sopratutto in orario notturno.

Ecco il dettaglio: nel periodo compreso tra il 12 e il 29 ottobre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo in via del Commercio sarà istituito il divieto di transito a partire dall’intersezione con la via Oberdan per i primi 70 metri fino all’intersezione con la via Bartolomeo Pagano; il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nei tratti interessati ai lavori. In via Bartolomeo Pagano invece, sempre negli stessi orari, ci sarà il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con la via del Commercio e l’attraversamento pedonale posto al termine della tracciatura del capolinea della linea AMT 17; il senso unico alternato regolato da movieri nel tratto compreso tra il sopracitato attraversamento pedonale e via Oberdan.

I veicoli diretti in via Oberdan giunti all’intersezione con la via B. Pagano, hanno l’obbligo circolatorio antiorario per raggiungere la via del Commercio ed immettersi nella disciplina viaria di cui sopra con obbligo d’arresto giunti all’intersezione con via del Commercio nel tratto in cui è temporaneamente ripristinato il doppio senso di circolazione

Inoltre, dalle ore 16,00 del 12 ottobre e 05,00 del 29 in via Oberdan sarà previsto il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nel tratto compreso tra il civico 45N ed il civico 51N. Nello stesso tratto viene temporaneamente spostato il capolinea della linea AMT 17