Operaio morto a Sanremo, Bertorello (Lega): «Necessario un Ministro del Lavoro che ponga fine alle strage di lavoratori»

Genova. «In Italia si muore sempre di più sul lavoro. Con l’operaio morto questa mattina a Sanremo sono saliti a 9 i lavoratori che hanno perso la vita in Liguria dall’inizio dell’anno. I dati dell’Inail certificano che nei primi sette mesi del 2022 gli infortuni professionali sono aumentati del 41% rispetto allo stesso periodo del 2021. Sono numeri allarmanti». Questo il commento di Federico Bertorello, capogruppo Lega in consiglio comunale.

«Credo che nella nostra città si debba avviare subito una discussione su questo tema e affrontare il tema con tutte le parti sociali (organizzazioni sindacali e associazioni di categoria) e con il Governo per fare in modo che tutti prendano atto dell’urgenza di questa gravissima situazione. Spero che il nuovo esecutivo ci dia un Ministro del Lavoro capace e che riesca a fare meglio di quelli precedenti per riuscire a mettere in atto provvedimenti che pongano fine a questa strage di lavoratori», conclude Bertorello.

