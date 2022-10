Operaio morto sul lavoro a Sanremo, il cordoglio dei sindacati

Le segreterie provinciali Filt Cgil Michele Delli Carri, Fit Cisl Sandra Piana e Uiltrasporti Oscar Matarazzo, esprimono profondo cordoglio e vicinanze alla famiglia del lavoratore deceduto mentre svolgeva la sua prestazione lavorativa nella stazione di Sanremo.

«Purtroppo il tragico incidente di oggi ha disatteso nuovamente tutti i buoni propositi dopo il discorso di ieri del presidente Mattarella nella giornata dedicata alle morti sul lavoro, siamo ripiombati nell’oscurità delle tragedie. Non si può e non si deve uscire di casa per andare a lavorare e non farne più rientro, le tutele del lavoratore e la sicurezza nei luoghi di lavoro vanno tutelate dallo stato. Era dipendente della società Ivecos con sede a Treviso, azienda che opera in appalto per conto di RFI. Da tempo le oo.ss denunciano i troppi infortuni sul lavoro. Oggi è un giorno triste per tutti» commentano le sigle.

