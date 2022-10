Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

Giovedì 13 ottobre torna a Santa Margherita Ligure “Gulliver”, il centro mobile vaccinale Covid-19, che sarà operativo presso la piastra ambulatoriale di San Siro in via Delpino Teramo (e non in piazza Vittorio Veneto come inizialmente previsto) in orario compreso tra le 9 e le 12.

