Sarzana, l’appello: “L’unità del centrosinistra riparta da contenuti e volti rinnovati”

“L’unità del centrosinistra riparta da contenuti e volti rinnovati. A Sarzana esiste un ampio spazio politico che guarda alla storia e ai valori del centrosinistra: una tradizione che onora la città ma che è stata indebolita da troppi errori e dalla incapacità di rinnovarsi e mettersi in discussione. Le forze in campo ci sono: amministratori esperti, militanti e attivisti, giovani formati nelle scuole, nel volontariato, cittadine e cittadini protagonisti nei comitati e nella vita dei quartieri. Alla vigilia di un appuntamento elettorale importantissimo come le amministrative del 2023, chiediamo di costruire con urgenza un programma comune intorno a candidature comuni, per dimostrare coraggio e visione del futuro”. Si apre così l’appello di un gruppo di sarzanesi e non (i nomi a fine articolo), tra cui amministratori ed ex amministratori locali.

Al centro una serie di temi ritenuti cardine, e cioè: “no al consumo del territorio e alla speculazione edilizia e immobiliare; sì a una svolta ecologica integrale a partire dalla cura delle campagne e del verde; tutela dei servizi pubblici, della scuola, della salute e dei presidi sociali territoriali; attenzione ai bisogni di giovani lavoratrici e lavoratori e delle giovani famiglie; nuove forme di partecipazione; sussidiarietà e decentramento; risposte concrete alle nuove povertà e al disagio sociale perché nessuno sia lasciato indietro; un impegno forte per la legalità e la trasparenza dell’amministrazione”.

