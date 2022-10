Genova. Gesto vandalico, quanto mai odioso, quello emerso alla luce del sole nelle ultime ore a Sturla, nel levante genovese.

La “panchina rossa” dipinta nel novembre dello scorso anno dall’Anpi in piazza Ragazzi del ’99 per aderire alla campagna contro la violenza di genere è stata colorata, peraltro in malo modo, con i colori della Sampdoria.

