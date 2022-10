A Sanremo le “Spighe Verdi” dello sviluppo rurale sostenibile

Sanremo . Il Comune ha ottenuto il rinomato riconoscimento delle “Spighe Verdi” (www.spigheverdì.net), il programma per lo sviluppo rurale sostenibile che si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare ed investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali: un’ulteriore dimostrazione di quanto il Comune di Sanremo si mantenga attivo sulle tematiche della sostenibilità per le diverse attività che coinvolgono il territorio. Si ricorda che nel 2018 il Comune di Sanremo ha ottenuto la Certificazione Ambientale ISO 14001, nel 2021 la prestigiosa registrazione Emas dall’Unione Europea e la riconferma annuale dell’importante riconoscimento delle Bandiere Blu. L’amministrazione comunale è sempre più consapevole che solo una partecipazione condivisa di tutte le realtà, imprenditoriali e non, che operano al suo interno, possa generare una corretta gestione delle problematiche e consenta l’individuazione di numerose opportunità di crescita socio-economica in grado di fornire le condizioni necessarie per una migliore qualità della vita, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia del patrimonio naturale. Ancor più motivato dal successo di “Spighe Verdi”, il Comune di Sanremo, per ottimizzare il rapporto con agricoltori e comunità locale, ha organizzato il “Tavolo della Floricoltura” per portare avanti un confronto periodico con più interlocutori: le associazioni di categoria (Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Ancef), gli istituti di ricerca (Crea ed Irf) e il Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure. Già nella scorsa primavera è stato avviato un percorso che ha creato nuove sinergie e obiettivi, evidenziando l’esigenza di allargare il confronto al territorio.

E’ nato così “Sanremo è floricoltura” che, con l’incontro del 17 ottobre 2022, dialogherà sul presente e il futuro del fiore, alla luce delle nuove sfide che intendono coniugare l’economia con l’ambiente (Museo civico, Palazzo Nota, dalle 9.30). Il florovivaismo è uno dei settori portanti dell’economia del ponente ligure: si ricorda il Distretto Florovivaistico della Liguria (creato con legge regionale n. 42/2001), primo in Italia, con sede operativa al Mercato dei Fiori di Sanremo. Il valore della produzione delle aziende florovivaistiche italiane rappresenta oltre il 5% della produzione agricola totale, con un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro, 100.000 addetti e 37.000 aziende. L’Italia è un paese esportatore netto, con oltre 904 milioni di euro di valore delle esportazioni, a fronte di 526 milioni di euro delle importazioni. La Liguria rappresenta il 21,4% delle aziende florovivaistiche nazionali, staccando di molti punti percentuali la Toscana (17,5%) e la Lombardia (12,1%). A livello provinciale, Imperia rappresenta 1’ 84,11% della produzione di fiori recisi in serra e il 93,40 % dei fiori recisi prodotti in piena aria. Questi numeri sono in grandissima parte ascrivibili al Comune di Sanremo, che esporta in tutta Europa e negli Stati Uniti.

­

9:45 registrazione ospiti 10 saluti istituzionali e introduzione all’evento: Sara Tonegutti, Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo,

10:20 Gianfranco Croese, Florcoop: “La riscoperta delle fronde”

10:30 Anna Asseretto, A&G Sanremo: “Le succulente in vaso e da reciso”

10:40 Stefano Alì, coltivatore: “Il re dei fiori di Sanremo: il ranuncolo”

10:50 Andrea Mansuino, MANSUINO srl: “L’Ibridazione e innovazione varietale: l’importanza nella nostra floricoltura” 11.00 Paolo Di Massa, Diemme Export: “Nuovi prodotti, logistica e sostenibilità”

11:10 Andrea Gorlero – Franco Barbagelata AMAIE Energia: “Il Mercato dei fiori di Sanremo tra passato e futuro”

11:30 Riccardo Jannone IRF: “L’innovazione sul territorio”

11:50 Barbara Ruffoni CREA OF Sanremo: “La sostenibilità in floricoltura: il ruolo della ricerca”

12 Tavola rotonda – Alberto Biancheri – Sindaco di Sanremo, Alessandro Piana – assessore all’agricoltura Regione Liguria, Gianluca Boeri – IRF, Mariangela Cattaneo – IRF, Luca De Michelis — Distretto Florovivaistico della Liguria

13 Aperitivo Modera Alessandro Lanteri, Direttore Flornews Liguria In streaming su www.flomewsliguria.it

» leggi tutto su www.riviera24.it