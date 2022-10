Allerta meteo “lampo” via sms per gli eventi estremi, la Liguria si candida alla sperimentazione

Genova. Un messaggio che arriva automaticamente sullo smartphone, senza iscriversi ad alcun servizio, per avvisare che è in corso un evento meteo estremo (anche se non previsto dai bollettini ufficiali) e fare scattare le misure di autoprotezione. È il nuovo sistema di allertamento al quale sta lavorando la protezione civile nazionale e che a breve potrebbe essere sperimentato in Liguria tra le prime regioni in Italia.

“Ho candidato la Liguria a essere una regione sperimentale – ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone a margine delle celebrazioni per la settimana dalla Protezione civile in piazza De Ferrari alla presenza del capo dipartimento nazionale Fabrizio Curcio – se decideremo come Conferenza delle Regioni e come dipartimento di ragionare su un certo tipo di nuova allerta per gli eventi estremi. Credo che la Liguria oggi abbia una maturità tale, come centro funzionale, come sala operativa e come forze in campo, per potersi candidare a essere una regione che trascina il sistema verso una riflessione che credo si debba fare in maniera molto accelerata. Gli eventi sono sempre meno prevedibili e sempre più impattanti”.

