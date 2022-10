Ansaldo Energia, i commenti della politica

Genova. I comunicati stampa di esponenti e partiti nel primo giorno dello sciopero e manifestazione dei lavoratori Ansaldo Energia a Genova.

Ansaldo Energia, Partito Democratico: “Cassa Depositi e Prestiti investa sullo stabilimento. A rischio il futuro di oltre 3mila persone. È urgente ricapitalizzare e definire un piano industriale per il rilancio produttivo”

“Solidarietà e sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo energia che stanno manifestando per difendere il proprio lavoro. Le istituzioni a ogni livello dal Comune alla Regione al Governo, devono impegnarsi per scongiurare che oltre 3mila persone si ritrovino senza prospettive di lavoro a causa dell’abbandono produttivo di un’azienda centrale per l’economia italiana. Bisogna mettere in campo ogni azione possibile.

E’ urgente un intervento straordinario da parte di Cassa Depositi e Prestiti senza il quale è a rischio il futuro di un’azienda fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese. E’ necessario ricapitalizzare e iniziare a definire un piano industriale che garantisca il rilancio di Ansaldo e tutelare le professionalità, facendo uscire lo stabilimento da una crisi che non può ricadere sui lavoratori e sulla città”.

In merito alle dichiarazioni di Toti il PD aggiunge: “Stupisce che il presidente Toti tenti di minimizzare l’urgenza della situazione e rinvii le soluzioni alle prossime settimane, mentre servono risposte in tempi brevi per garantire ad Ansaldo una prospettiva di crescita fin da subito, senza rimandare”.

Il Partito Democratico della Liguria e di Genova, il Gruppo Consiliare del PD in Regione e in Comune

» leggi tutto su www.genova24.it