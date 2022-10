Autostrade, 15 selezionati per il concorso “Wonders, l’Italia delle meraviglie”

Roma. Quindici video selezionati per raccontare l’Italia delle meraviglie, quindici videomaker premiati. Si è concluso il contest “Diventa un Wondermaker”, promosso da Autostrade per l’Italia nell’ambito di Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie, progetto nato per valorizzare il patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del Belpaese.

I quindici video, uno per ogni regione attraversata dalla rete di Aspi, sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore, tra centinaia di contributi. Avviato il 15 luglio scorso e concluso il 15 settembre, il concorso prevedeva la realizzazione di un video, di massimo due minuti, premiato per capacità di montaggio, tecniche creative, originalità del racconto nella promozione del territorio e del patrimonio. I vincitori riceveranno 15 E-bike nel segno della sostenibilità, carattere distintivo del progetto. Da oggi i loro video saranno visibili sia sul sito Wonders.it e sui canali social dedicati.

» leggi tutto su www.genova24.it