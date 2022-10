Bordighera, 23° Rally delle Palme, tutti i divieti in città

Bordighera. Tutto pronto per il 23esimo rallye delle palme ma attenzione ai divieti in città. Il Comune di Bordighera informa che, in occasione dello svolgimento della manifestazione “23° Rally delle Palme” in programma il 14 ed il 15 ottobre prossimi, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati adottati i seguenti provvedimenti.

Dalle ore 12.00 di venerdì 14 ottobre alle ore 23.00 di sabato 15 ottobre: sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto piazzale Zaccari; sarà permesso il transito da via San Antonio a piazza Eroi della Libertà; sarà istituita la chiusura al transito veicolare di via S. Antonio esclusivamente per la partenza della gara.

