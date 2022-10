Brugnato 5Terre Outlet Village: firmata l’intesa tra San Mauro SPA e sindacati

Da Lorenzo Dell’Angelo

Firmato a Brugnato 5Terre Outlet Village il Protocollo d’Intesa tra la San Mauro SPA, società cui fa capo la proprietà immobiliare dell’insediamento commerciale, e le sigle sindacali in rappresentanza degli oltre 400 lavoratori impiegati all’interno del Centro. Un documento unico nel suo genere, il primo di questo tipo sottoscritto da un Outlet Village in Italia, che punta ad offrire supporto e a favorire l’empowerment dei lavoratori, e pone le basi per un dialogo diretto e proficuo tra proprietà e rappresentanze sindacali, utile per lo sviluppo delle future opportunità occupazionali.

