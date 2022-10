Caccia in aree incendiate, il Tar boccia la legge regionale che riduceva lo stop a tre anni

Liguria. Il Tar ha bocciato la legge della Regione Liguria che disponeva il divieto di caccia in aree colpite da incendio solo nei primi tre anni dopo il rogo. Esultano le associazioni animaliste Enpa, Lav, Lipu e Wwf: “Grazie al nostro ricorso alla giustizia amministrativa, il Tar di Genova ha posto la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sulla quale la Corte Costituzionale si è espressa censurandola proprio nella parte in cui riduce il divieto di caccia a soli tre anni, oltretutto limitandolo alle sole aree di superficie maggiore di un ettaro. Ovviamente il tutto in difformità alla Legge quadro nazionale.”

La sentenza è la n.828, pubblicata il 4 ottobre.

