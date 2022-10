Caro energia, la “bolletta” della sanità in Liguria è costata 80 milioni di euro in più

Genova. Ammontano a 80 milioni di euro gli extra costi affrontati dalla Regione Liguria nel 2022 per i rincari sulle bollette energetiche delle strutture sanitarie. Lo ha chiarito oggi il presidente Giovanni Toti presentando ufficialmente il nuovo assessore alla Sanità, Angelo Gratarola.

Questa cifra, ha chiarito Toti, rappresenta “quello che abbiamo pagato in più dall’inizio della crisi energetica. Speriamo tutti che si apra un confronto col governo”. Tra le voci di spesa che incidono, peraltro, non c’è solo la sanità: “Ho citato incidentalmente l’aumento dei costi per gli ospedali ma non è che il palazzo della Regione in piazza De Ferrari sia costato meno, così come il Carlo Felice piuttosto che le sedi periferiche dei Municipi”.

» leggi tutto su www.genova24.it