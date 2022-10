“Collettamento di Vadino all’impianto di viale Che Guevara”: Albenga punta alla depurazione del 100% dei reflui

Albenga. Il Comune di Albenga punta alla depurazione del 100% dei suoi reflui con il collettamento di Vadino all’impianto di viale Che Guevara. L’iter, il cui impulso di partenza è partito dal Comune di Albenga, ha visto diversi passaggi che hanno coinvolto gli Enti di competenza.

In particolare: il 2 febbraio 2021 l’ing. Angelo Gallea ha presentato al Comune di Albenga e ad APS il progetto relativo al completamento della depurazione della Città delle Torri; a marzo 2021 lo stesso è stato protocollato in Provincia (Ente d’ambito); da qui l’apertura della conferenza dei servizi che ha permesso di candidare il progetto – rivisitato e revisionato – al bando per accedere al finanziamento dei fondi PNRR.

