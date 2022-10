Dal supporto psicologico alle agevolazioni per l’asilo nido, più welfare e tutele per gli oltre 400 lavoratori di Brugnato 5Terre Outlet Village

Ancora una volta San Mauro Spa e i sindacati trovano un’intesa a Brugnato 5Terre Outlet Village e aprono la strada con un accordo pilota, che potrebbe, o quanto meno dovrebbe, essere esempio per iniziative simili in altre realtà commericali presenti nel Paese. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del lavoro e del tempo trascorso nella struttura commerciale da parte dei quasi 450 lavoratori impiegati all’interno dei negozi e dei punti di ristoro del centro.

Il protocollo, siglato questa mattina da Marina Acconci in rappresentanza della società e dai rappresentanti di Cgil, Luca Comiti, Cisl, Mirko Talamone, Uil, Marco Furletti, Filcams Cgil, Giorgia Vallone, Fisascat Cisl, Clarke Ruggieri, e Uiltucs Uil, Giacomo Battistelli, prevede una serie di interventi e di provvedimenti, che vanno dalla messa a disposizione di uno spazio all’interno del quale le sigle potranno offrire ascolto e servizi ai lavoratori sino alla possibilità di organizzare una linea di trasporto diretta dedicata ai dipendenti tra il capoluogo e la struttura commerciale, dall’applicazione obbligatoria del Contratto collettivo nazionale da parte delle aziende che apriranno nuovi punti vendita nell’outlet village sino ad agevolazioni per gli acquisti, i pasti e la fruizione di un asilo nido nelle vicinanze del centro. Particolarmente innovativa l’iniziativa che prevede di individuare uno spazio nel quale i lavoratori potranno ricevere supporto psicologico e le dipendenti di sesso femminile, che sono l’85 per cento del totale, potranno ricevere ascolto anche in casi di violenza, sotto qualsiasi forma questa si presenti.

Un’implementazione del welfare che i sindacati hanno stipulato con la proprietà di Brugnato 5Terre Outlet Village nell’ambito di una collaborazione che prosegue da anni, nata già durante la fase di costruzione del centro.

“Le persone che ogni giorno raggiungono Brugnato 5Terre Outlet Village per lavorare e mettere a disposizione capacità e talento – ha dichirato Marina Acconci, amministratore delegato di San Mauro Spa – sono la nostra risorsa più importante. In tutti i passaggi che hanno caratterizzato la storia dell’outlet village le persone sono state al centro della nostra strategia aziendale, fin dalla volontà iniziale di creare opportunità occupazionali in un’area che ne offriva poche, e contribuire così a contrastare lo spopolamento dei borghi della Val di Vara. Anche in un passaggio difficile come quello della crisi pandemica, tra chiusure obbligate e misure che andavano a ridurre il volume delle attività, il nostro primo pensiero è stato difendere e garantire le persone che qui lavorano, sospendendo il pagamento degli affitti ai brand che avrebbero garantito di non effettuare tagli al personale. Il protocollo elaborato insieme alle rappresentanze sindacali punta a dare ulteriore valore al legame che ci unisce, offrendo servizi e tutele che diano un contributo in più al benessere delle persone. Ringrazio le sigle sindacali che hanno collaborato alla sua stesura e che si sono rese disponibili per dare seguito e continuità ad un dialogo franco, aperto e trasparente, che ci aiuti ad individuare le necessità, a trovare le soluzioni e porre le basi per ulteriori e possibili sviluppi occupazionali futuri”.

