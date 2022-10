Hai già chiesto il bonus 200 euro? A Confartigianato si può effettuare la domanda

Anche lavoratori autonomi e professionisti possono ottenere il cosiddetto. “bonus 200 euro”. I beneficiari dell’indennità una tantum sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. I beneficiari devono risultare iscritti alle menzionate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Nell’istanza deve essere rilasciata una dichiarazione di responsabilità attestante: a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50; c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. Chi ha avuto un reddito complessivo sotto 20.000 euro nel 2021, al momento in cui si troverà a richiedere il bonus, avrà diritto ad un accredito una tantum di 350 euro. Il Patronato Inapa ricorda che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica. E’ possibile effettuare la richiesta del bonus attraverso il Patronato Inapa Confartigianato chiamando alla Spezia tel. 0187.286624-68, ufficio via Roma 0187.730938, a Levanto tel. 0187.808518.

L’articolo Hai già chiesto il bonus 200 euro? A Confartigianato si può effettuare la domanda proviene da Citta della Spezia.

