Il convegno sul Waterfront di Levante apre le celebrazioni del “Giorno di Genova e di Colombo”

Genova. “Waterfront di Levante: occasione da non perdere per il rilancio della città”. Questo il focus del 48esimo Convegno internazionale delle comunicazioni Colombiano che si è tenuto questa mattina nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e che ha rappresentato il prologo delle celebrazioni del “Giorno di Genova e di Colombo”.

Organizzato come di consueto da IIC, il convegno si occupa ogni anno di temi attualità e di forte interesse nazionale. Lo scorso anno si era discusso di smart work nel contesto territoriale del Nord Ovest italiano, mentre quest’anno il programma è stato dedicato al “Waterfront di Levante” – tema di grande rilievo per Genova – in corso di avanzata realizzazione nel fronte-mare della Città.

