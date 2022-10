Il valore di un no

“Jenny … mi dispiace”. “No, amare significa non dover mai dire mi spiace”. Sono le battute forse più famose del film Love Story, un grandissimo successo del regista Arthur Hiller che portò enormi incassi alla Paramount Pictures oltre a un Oscar per la colonna sonora di Francis Lai, a 5 Golden Globe e 2 David di Donatello, ma fu soprattutto la pellicola che maggiormente commosse intere generazioni nel corso degli anni 70. Durante le riprese del film Erich Segal, autore della sceneggiatura originale, ne ricavò l’omonimo romanzo divenuto ben presto un best seller mondiale. Sono sicuro che a ben pochi sia rimasta impressa la citazione latina tratta da un Carme catulliano che l’autore colloca come dedica in apertura, ma per certo la tragica storia d’amore è sopravvissuta tra le pieghe della memoria del cuore a molti miei più o meno coetanei e, forse, la replica di Jennifer alle scuse del suo giovane compagno Oliver è divenuta un’icona che ben rappresenta una precisa concezione di cosa significhi amare. Per chi non conoscesse la vicenda mi limito a una brevissima narrazione: i protagonisti sono Oliver Barret, rampollo di una ricca famiglia americana, studente di Harvard e giocatore di hockey e l’italoamericana Jennifer Cavalleri, figlia di un emigrato che vive del proprio lavoro. Fra i due giovani nasce un’intensissima storia d’amore che viene contrastato dalla famiglia del giovane, il sentimento è così forte da sostenere la lotta dei due innamorati e tutto sembra divenire una piacevolissima vicenda quando Jennifer scopre di avere la leucemia e l’epilogo della vicenda assume note strazianti fino all’inevitabile morte della protagonista, questo ci basti e torniamo al tema: Amare significa non dover mai chiedere scusa?

Il senso della frase è chiarissimo: se ami davvero è impossibile che non ti accorga di fare del male a chi ami, pertanto se lo fai non hai scuse, insomma, vuol dire che non ami. Da un punto di vista strettamente razionale il sillogismo funziona, ma nella prassi quotidiana sappiamo bene che non tutto è figlio di una logica così perfetta, soprattutto quando si parla d’amore, di quello che non dura il tempo di una pellicola cinematografica ma che si misura con il cambiamento dei protagonisti nel corso degli anni, con i problemi banali ma logoranti del quotidiano, con la stanchezza e l’alito pesante, con le bollette e la rata del mutuo, con quella farsa malinconica che è tutto ciò che accade e lasciamo accadere mentre la vita scivola via, ebbene, senza dilungarci in narrazioni che non potrebbero mai essere esaustive e onnicomprensive, lasciamo che ognuno ripensi alla propria esperienza e torniamo all’affermazione di apertura. In quello che è la realtà privata ognuno di noi sa bene che è inevitabile in ogni relazione di ferire il partner, si tratti di amore o amicizia in fondo non cambia molto. Insomma, a chi non è mai occorso di “sbagliare”? A volte ce ne rendiamo conto, altre è necessario che la vittima del nostro errore ce lo faccia notare, a questo punto si aprono due vie: chiedere scusa o accampare delle scuse. La seconda via è quella più comoda e vigliacca, si tende a perdonarci e a scaricare parte della responsabilità sull’altro, e può avere un fondamento questo comportamento, ma in fondo sappiamo che non serve, non ripara, non recupera, anzi, edifica un malessere che rimarrà per molto tempo se non per sempre fra le due persone in questione. Allora è più onesto e utile assumersi la responsabilità, sinceramente, restituendo a chi abbiamo offeso la possibilità di recuperare fiducia in sé e nel rapporto, solo se ci scusiamo l’altro può comprendere di essere davvero oggetto del nostro sentimento, in caso contrario non potrà più sentirsi amato e, di conseguenza, adeguatamente amarci.

